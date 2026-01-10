Урсула фон дер Ляйен прокомментировала события в Иране

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила поддержку участникам массовых протестов в Иране. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Протесты в Иране проходят с конца декабря, они начались на фоне глубокого экономического кризиса в Исламской Республике.

По словам чиновницы, на улицах Тегерана и других крупных городов «звучат голоса иранских женщин и мужчин, требующих свободы — права говорить, собираться, путешествовать и жить свободно».

Глава ЕК отметила, что Брюссель полностью поддерживает этих людей и безоговорочно осуждает «жестокое подавление законных демонстраций».

Фон дер Ляйен также призвала к немедленному освобождению всех задержанных участников протестов, восстановлению полного доступа к интернету и соблюдению основных прав человека.