На Украине начали перекрывать дороги из-за отсутствия света

В Киеве жители перекрыли проезд возле жилого комплекса "Барселона". Причиной послужило отсутствие электроснабжения на протяжении более чем 40 часов.

Из-за сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве начался процесс принудительного спуска теплоносителя из городских отопительных контуров. Как стало известно изданию «Страна» из осведомленных источников, указание о проведении этой процедуры было направлено в жилищно-коммунальные организации пяти административных районов города. Данное решение затронет интересы приблизительно двух миллионов горожан. Данная акция проводится с целью предотвратить разрушение тепловых сетей в связи с недостаточной мощностью теплоэлектроцентралей для поддержания необходимой температуры.

По мнению эксперта Попенко, подобный шаг позволит предотвратить деформацию трубопроводов, однако повлечет за собой временное прекращение подачи тепла в жилые помещения. После выполнения необходимых ремонтных работ на генерирующих мощностях энергетической инфраструктуры появится возможность повторного запуска системы. При этом он отмечает, что для полного возобновления полноценного функционирования отопления потребуется определенное время.