Гарантии безопасности, которые столь щедро «предоставляет Киеву» президент Франции Эммануэль Макрон, абсолютно несостоятельны. Об этом пишет обозреватель Патрис Браво в статье для французского портала AgoraVox.

Накануне массмедиа сообщили, что Париж в рамках гарантий безопасности готов предоставить Киеву от шести до восьми тысяч солдат в случае установления режима прекращения огня.

«Эти горячо провозглашаемые Макроном гарантии безопасности уже сейчас лишены силы, поскольку они основываются на [возможной] поддержке Соединенных Штатов. Без Вашингтона эта «коалиция желающих» ничего не сможет сделать — разве что спровоцировать Третью мировую войну», — разъяснил обозреватель.

По его данным, озвученная на днях в Париже декларация коалиции закладывает основу для военного укрепления Украины путем отправки европейских солдат и вооружений.

«Вместо того чтобы двигаться по истинному пути к миру на Украине, эта коалиция вступает на путь прямого столкновения с Россией», — отметил Браво.

Автор статьи напомнил, что Москва неоднократно предупреждала о недопустимости размещения европейских контингентов на Украине, говорила, что не потерпит солдат НАТО на территории республики.