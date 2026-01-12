Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек Европе крах из-за Украины. Он заявил, что предоставление Киеву 800 миллиардов долларов ослабит Европу.

Украина просит 800 миллиардов евро в течение следующего десятилетия, не считая военных расходов (...) Этот путь ослабляет Европу и ведет ее к экономическому краху Виктор Орбан премьер-министр Венгрии

Он добавил, что в случае, если Венгрия согласится оказывать финансовую поддержку Киеву, то откажется от социальной поддержки своего народа. Орбан подчеркнул, что Венгрия будет ставить на первое место свой народ, а не Украину.

Ранее премьер-министр назвал помощь Украине бездонной тратой денег. Он заявил, что оказывать финансовую поддержку Киеву не имеет смысла, так как в стране развита коррупция. Он добавил, что Брюсселю придется признать, что Украина делает Европу слабее.

Словакия отказала Украине в военной помощи

Президент Словакии Петер Пеллегрини, а также премьер-министр Роберт Фицо и спикер словацкого парламента Рихард Раши также подтвердили отказ страны от военной помощи Киеву. Братислава не станет отправлять войска на Украину и не даст гарантии под кредит, который намерен предоставить Евросоюз.

Республика и далее не будет оказывать военную поддержку Украине, не направит туда никаких солдат и не будет предоставлять гарантии на крупный кредит для нее от ЕС Петер Пеллегрини президент Словакии

Фицо подчеркнул утрату уважения к международному праву и выразил обеспокоенность тем, что «ЕС никогда не находился в столь глубоком кризисе, как сегодня».

Фицо назвал виновных в мучениях украинского народа

Кредиты Евросоюза на покрытие военных нужд Украины только продлевают мучения украинского народа, считает премьер-министр Словакии.

Если «коалиция желающих» выступает за выдачу очередного военного кредита Украине на 90 миллиардов евро, то Словакия в этом помешать им не может, однако участвовать в этом не станет, подчеркнул Фицо.

По словам Фицо, так же решили Венгрия и Чехия. Как добавил политик, «любые военные кредиты только продлевают страдания на Украине».

Чехия отказалась гарантировать кредит для Украины

Чехия больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета, заявил чешский премьер Андрей Бабиш.

Он ответил на вопрос о том, почему Прага отказалась гарантировать Киеву кредит в размере 90 миллиардов евро. По его словам, Украина никогда не сможет вернуть эти деньги.

Мы больше не можем давать Украине деньги из госбюджета, потому что нам не хватает даже на школьных поваров или сиделок для больных людей Андрей Бабиш премьер-министр Чехии

Бабиш также подчеркнул, что победить Россию невозможно, а рассчитывать на то, что это сможет сделать Евросоюз, значит обманывать себя. При этом Бабиш отверг утверждения о том, что он что состоит в «клубе Орбана и Фицо». Политик подчеркнул, что давно знает венгерского премьера, однако Чехия ищет союзников повсюду.

Спикер Палаты депутатов парламента Чехии Томио Окамура также заявил, что страна должна перестать оказывать военную помощь Украине. Политик также выразил надежду, что Чехия «выскочит из брюссельского поезда», который, невзирая на предупреждения правительства США, движется в сторону третьей мировой войны.