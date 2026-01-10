На Украине анонсировали отключение света во всех регионах

Во всех регионах Украины 11 января будут действовать графики отключений электроснабжения. Об этом сообщает компания «Укрэнерго» в Telegram-канале.

«Причина введения мер ограничения — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты», — отмечается в публикации.

Однако в компании не уточнили, будут ли действовать графики отключений в Киеве, где продолжаются экстренные отключения.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», накануне мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы по возможности покинуть город. Причиной стали проблемы с тепло- и электроснабжением.