Владелец сгоревшего швейцарского бара сделал неожиданное признание

Владелец сгоревшего бара на популярном швейцарском альпийском курорте Кран-Монтана признался следователям, что запер на ключ служебный выход из подвального этажа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местные массмедиа.

В новогоднюю ночь около 01.30 (03.30 мск) в баре неожиданно начался пожар. Погибли 40 человек. Большинство погибших — молодые люди в возрасте от 14 до 24 лет. Еще 116 получили травмы.

«По нашей информации, управляющий баром «Созвездие» Жак Моретти признался следователям, что служебная дверь в подвальном этаже заведения была заперта изнутри», — пояснили журналисты.

Моретти рассказал также, что после пожара открыл эту дверь и обнаружил перед ней «груду безжизненных тел». Он добавил, что самостоятельно обшил потолок помещения, где произошел пожар, звукоизоляционным муссом.

«Непостижимый кошмар»: после гибели 40 человек арестован владелец швейцарского бара

Источник отметил, что если все факты подтвердятся, Жаку Моретти может грозить до 20 лет тюрьмы.