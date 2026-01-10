Оценена вероятность новой военной операции в Секторе Газа

Ссылаясь на источники в израильском и арабском правительствах, Wall Street Journal сообщает о возможности новой военной кампании Израиля в секторе Газа. Причина заключается в том, что ХАМАС, сохраняющая контроль над частью территории, усиливает свое влияние и не демонстрирует готовности к полной сдаче оружия.

По информации издания, перемирие 2025 года, основанное на плане президента США Дональда Трампа, предусматривало полное разоружение боевиков ХАМАС. Однако, как утверждает WSJ, группировка готова отказаться от остатков тяжелого вооружения, но отказывается передавать стрелковое оружие, количество которого оценивается в 60 тысяч единиц, что значительно превышает численность оставшихся боевиков.

Кроме того, после заключения перемирия ХАМАС улучшила свое финансовое положение, восстановила регулярные выплаты своим членам, что способствует притоку новых бойцов, и занимается восстановлением разрушенной инфраструктуры, включая убежища и тоннели.

В связи с этим, по данным источников WSJ, Израиль рассматривает возможность начала новой военной операции. Один из собеседников издания заявил, что если ХАМАС не сложит оружие добровольно, Израиль вынудит их сделать это. Хотя конкретные сроки возможной операции не определены, Израиль пока придерживается плана Трампа, который в конце 2025 года предупредил ХАМАС о серьезных последствиях в случае отказа от разоружения.