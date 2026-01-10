Тегеран резко ответил на призывы Резы Пехлеви

Внутренние дела каждой страны касаются только этой страны, никому извне не следует вмешиваться в ее политику, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом пишет РИА Новости.

В субботу, 10 января, Реза Пехлеви, сын свергнутого в 1979 году иранского шаха, опубликовал в соцсетях видеообращение к жителям Ирана. Он призвал к забастовке и последующему захвату и удержанию стратегически важных улиц и объектов.

«Внутренние проблемы каждой страны касаются только этой страны, и ни у кого нет права вмешательства и определения внутренних дел страны», — отметил Аракчи.

Ранее сообщалось, что в конце декабря 2025 года в Иране началась очередная волна масштабных протестов. Участники акций вступали в столкновений с полицией, выдвигали политические требования.

В Иране зафиксировали полное отключение интернета на фоне протестов

В ходе столкновений погибли 6 стражей порядка, были задержаны десятки демонстрантов.