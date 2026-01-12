Рада рассмотрит увольнение главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду проект постановления об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

5 января Василий Малюк официально объявил, что подал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. При этом он отметил, что остается в системе СБУ «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб».

В этот же день Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности Украины.

Позже украинское издание Liga со ссылкой на собственные источники писало, что отставка Малюка может быть связана с коррупционным делом соратника и «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров предположил, что после увольнения Малюк может возглавить частную военную компанию, которая будет брать на себя ответственность за террористические атаки на Россию.