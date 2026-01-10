Власти Ирана сообщили о гибели 25 правоохранителей от рук бунтовщиков

В Иране в результате действий бунтовщиков погибли по меньшей мере 25 правоохранителей. Об этом свидетельствуют данные иранских государственных средств массовой информации. Жертвы зафиксированы в разных частях страны, включая Тегеран и ряд провинций.

По информации агентства Tasnim, со ссылкой на заявления властей, мятежниками было убито 15 силовиков в провинциях Фарс, Кум и Хорасан-Резави. В провинции Фарс погибли 6 сотрудников службы безопасности, еще 120 правоохранителей получили ранения. В провинции Кум двое полицейских стали жертвами нападения, в ходе которого им были нанесены десятки ножевых ранений. В городе Мешхед на северо-востоке Ирана бунтовщики убили семь представителей силовых структур.

Ранее, в период с 3 по 9 января, иранские власти сообщали о гибели более 10 сотрудников силовых ведомств, включая прокурора города Эсферайен. Инциденты с жертвами среди правоохранителей также происходили в провинциях Илам, Керманшах и Северный Хорасан.