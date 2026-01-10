Орбана избрали кандидатом ФИДЕС на пост премьера на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стал кандидатом на пост главы правительства от правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" на предстоящих в апреле парламентских выборах. Такое решение принял 31-й съезд ФИДЕС, состоявшийся в Будапеште и транслировавшийся в прямом эфире национальными телекомпаниями.

Орбан был избран делегатами форума единогласно и на безальтернативной основе. Поблагодарив их за доверие, он заявил, что "после 20 лет пребывания на посту премьер-министра по-прежнему готов к выполнению этой задачи".

В то же время вопрос о том, останется ли Орбан лидером партии, будет решен после выборов, по итогам которых определится состав нового правительства страны. Коалиция ФИДЕС и ее младших партнеров - христианских демократов - ведет борьбу с оппозиционной партией "Тиса", возглавляемой бывшим правительственным чиновником Петером Мадьяром.