По словам главы венгерского внешнеполитического ведомства Петера Сийярто, наращивание военной мощи Евросоюза – это не виртуальное развлечение, а суровая действительность.

Он отметил, что европейские политики, по-видимому, потеряли способность к рациональному мышлению и превратились в "воинствующих фанатиков". Встречи представителей стран-членов ЕС происходят регулярно, не менее полутора десятков раз в год, и в течение последних трех лет практически каждая из этих встреч была посвящена исключительно обсуждению вопросов, связанных с вооруженными конфликтами.

"В Брюсселе, как кажется, начисто забыли о благоразумии. Политическое руководство Европы охвачено милитаристским пылом", – заявил Сийярто, выступая на съезде партии "Фидес".

Министр напомнил, что в конце минувшей недели было объявлено о договоренности между Великобританией и Францией об отправке военнослужащих на Украину.

"Фактически, это означает, что европейские государства, обладающие ядерным оружием, начали войну. И их намерение – ввергнуть всю Европу в хаос вооруженного противостояния. Беда в том, что это происходит не в виртуальной реальности, а в настоящей жизни", – подчеркнул глава МИД Венгрии.

Сийярто также добавил, что военная ориентация политики Брюсселя представляет наибольшую угрозу для Венгрии, поскольку Будапешт географически расположен в непосредственной близости от Украины.