Трамп отправился к стоматологу

Президент США Дональд Трамп в субботу, 10 января, отправился к стоматологу, рассказал представитель Белого дома. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, в США напряженно следят за здоровьем лидера, которому в июне этого года исполнится 80 лет.

Люди опасаются повторения истории с 46-м президентом страны Джо Байденом, который к концу срока впал в деменцию, падал с трапа самолета, разговаривал с тенями и жал руки несуществующим чиновникам.

«Президент Трамп запланированно посетил своего стоматолога во Флориде», — отметили в администрации.

Ранее Трамп признался журналистам Wall Street Journal, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отека лодыжек, но перестал это делать, потому что они ему не понравились.

Трамп заявил об идеальном здоровье после когнитивного теста

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, в свою очередь, что кардиологическое обследование президента показало нормальные результаты, сердце и сосуды американского лидера в отличном состоянии.