32 гражданина Афганистана прибыли в европейскую страну по программе приема

В Германию прибыли 32 гражданина Афганистана в рамках федеральной программы гуманитарного приема. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на МВД ФРГ, люди прилетели в Берлин из Пакистана.

Ранее телеканал ARD информировал, что около двух тысяч афганцев, большинство из которых находятся в Пакистане, всё ещё ожидают въезда в Германию. Они получили официальные обещания приема по различным гуманитарным программам после подачи заявок в связи с приходом к власти движения «Талибан».

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в сентябре 2025 года подчеркнул обязательство Германии выполнить свои обещания, отметив при этом необходимость проведения всех предусмотренных проверок безопасности. Эти проверки находятся в ответственности министерства внутренних дел, и процесс их осуществления был значительно затянут.

Параллельно, как также сообщал ARD, немецкое правительство предлагало афганским гражданам, ожидающим визы, денежную компенсацию в несколько тысяч евро в обмен на отказ от права на въезд. Предложение включало помощь в возвращении в Афганистан. По данным МВД, такое предложение получили около 650 человек, но на данный момент его приняли только 62 человека.