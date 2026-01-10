В Берлине оценили сроки ремонта электросети после блэкаута

Полный ремонт электросети Берлина займет несколько месяцев, рассказал представитель компании-оператора Stromnetz Berlin. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, 3 января 2026 года 45 тыс. домохозяйств и 2,2 тыс. предприятий на юго-западе Берлина остались без электричества и частично отопления из-за пожара на подвесном кабельном мосту.

Региональные СМИ активно освещают инцидент, отвели под публикации рубрику «Нападение со стороны Vulkan» — теракт на мосту произвела леворадикальная группировка с соответствующим названием.

«Две временные системы будут работать до восстановления исходного состояния сети. Планирование уже ведется. Однако сами работы займут несколько месяцев. Причина в том, что поджог причинил значительный ущерб», — пояснили в компании.

Представитель SB уточнил, что 7 января специалисты ввели в эксплуатацию вторую высоковольтную линию после возобновления подачи электроэнергии в юго-западной части Берлина.

Часть Берлина погрузилась во тьму

По его словам, линия обеспечивает дополнительную безопасность электроснабжения в пострадавших районах.