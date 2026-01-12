Канцлер Германии Мерц впервые прибыл с визитом в Индию

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл с первым официальным визитом в Индию. Как сообщил официальный представитель МИД страны Рандхир Джайсвал, визит приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений и 25-летию стратегического партнёрства между двумя странами.

После прибытия в город Ахмедабад к Мерцу присоединился премьер-министр Индии Нарендра Моди, и вместе они посетили ашрам, основанный Махатмой Ганди на берегу реки Сабармати. Ожидается, что лидеры проведут переговоры, на которых подведут итоги двустороннего сотрудничества и обсудят его углубление в таких сферах, как торговля, инвестиции, технологии, оборона, безопасность, наука и «зелёное» развитие.

Также запланированы встречи с представителями бизнеса и обмен мнениями по региональным и глобальным вопросам. В рамках визита канцлер посетит также Бангалор.

