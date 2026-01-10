«Не надо убегать»: Зеленский публично отчитал Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 января, отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.

© Вечерняя Москва

— Не убегать надо от проблем, а решать их, тем более, когда есть ресурс для этого, как в Киеве, — передает слова Зеленского РИА Новости.

9 января Министерство обороны России подтвердило удар «Орешником» по территории Украины, уточнив, что в результате атаки были поражены объекты производства дронов.

На Западе отреагировали на применение Россией ракеты «Орешник»

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ. Сам Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепловым и электроснабжением.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в Киеве свыше полумиллиона человек остались без электричества. Она отметила, что три тысячи потребителей в Черниговской области также лишились света.

Жители Киева, которые стали свидетелями ночной атаки российских войск, сообщили о «нескончаемом рое дронов» в небе, который напоминал «млечный путь», и синих вспышках.