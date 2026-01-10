Стало известно о панике европейских лидеров из-за заявлений властей США

Европейских лидеров охватила паника из-за последних заявлений администрации президента США Дональда Трампа о Гренландии.

Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой дипломатов и военных чиновников из нескольких стран Европы.

«Хотя [премьер-министр Дании Метте] Фредериксен давно воспринимала угрозы Трампа всерьез, резкие высказывания [замглавы аппарата Белого дома Стивена] Миллера разрушили ее годовые усилия, направленные на то, чтобы отговорить президента [США] от его желания установить контроль над Гренландией. Они потрясли явно уставшую Фредериксен и вызвали почти панику среди ее коллег в Европе», — пишет издание.

Ранее Миллер усомнился в законности контроля Дании над Гренландией и заявил, что остров должен стать частью США. По его словам, это необходимо для того, чтобы Соединенные Штаты могли обеспечить безопасность в Арктике и защитить интересы НАТО в регионе.