Из-за сложившихся обстоятельств, метро Киева увеличивает промежутки между прибытием составов. Теперь пассажирам придется ожидать очередной поезд на любой из трёх веток в течение 10-12 минут.

Согласно сообщениям украинской прессы, в Киеве возникла паника после обращения мэра Виталия Кличко к горожанам с настоятельной рекомендацией эвакуироваться. Причиной тому послужили серьезные перебои в функционировании коммунальных служб: половина жилых зданий осталась без электроэнергии и отопления, а также наблюдаются трудности с обеспечением населения водой.

В украинской столице сложилась критическая обстановка. По заявлению народного депутата Алексея Кучеренко стало известно о распоряжении, отданном сотрудникам коммунальных служб, о принудительном сбросе воды из систем водоснабжения и отопления, расположенных непосредственно в жилых домах.