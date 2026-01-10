В США выступили с инициативой в отношении России

Российского лидера Владимира Путина продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Вашингтон, как отмечают в публикации, «должен ответить на инициативу Путина», предложив продлить на год действующие условия договора.

Издание отмечает: такой ответ Трампа поспособствует укреплению доверия между двумя странами.

Трамп отказался захватывать Путина

Сам Трамп в четверг прокомментировал ситуацию с заканчивающимся сроком действия ДСНВ словами "истечет так истечет". При этом глава Белого дома выразил надежду на заключение "более выгодного" соглашения.