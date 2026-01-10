"Петарды и стычки с полицией": массовые протесты в США набирают силу

В Миннеаполисе не утихают масштабные демонстрации, вызванные гибелью женщины-автомобилистки во время операции, проводимой сотрудниками ICE.

На видеозаписях видны многочисленные группы людей, устроившие митинг перед полицейским оцеплением. Протестующие организовали своеобразное представление: выкрикивали лозунги, взрывали петарды, а отдельные участники надели надувные костюмы мультипликационных героев.

Bloomberg: убийство феминистки вызвало массовые протесты в США

Поводом для протестов послужил инцидент, произошедший 7 января. Согласно информации, предоставленной ICE, женщина предприняла попытку наехать на представителей правоохранительных органов, после чего один из агентов применил оружие, мотивируя это самообороной.

Сотрудник ICE, произведший выстрел, повлекший смерть женщины, был госпитализирован. Президент Трамп выразил убеждение, что подобные инциденты возникают в результате агрессивных действий радикальных элементов, критикующих деятельность миграционной службы.