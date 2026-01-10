На Украине могут избавиться блокпостов ТЦК

Согласно информации, распространенной украинскими средствами массовой информации, территориальные центры комплектования (ТЦК) больше не будут осуществлять дежурство на контрольно-пропускных пунктах. Процесс мобилизации преобразуется в цифровой формат, как сообщает 24 канал.

Контроль теперь будут осуществлять исключительно сотрудники полиции, Национальной гвардии и Службы безопасности Украины (СБУ). Специальные камеры будут сканировать номерные знаки транспортных средств и сопоставлять их с информацией, содержащейся в базе данных "Оберіг".

В случае, если информация в приложении "Резерв+" не актуализирована или выявлены какие-либо нарушения, предусмотрены штрафные санкции, ограничения на право управления транспортным средством, а также возможность принудительной доставки в сервисный центр для проведения проверки.