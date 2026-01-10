Сын свергнутого шаха Ирана обратился с призывом к гражданам страны

Находящийся в эмиграции сын свергнутого шаха Ирана наследный принц Реза Пехлеви призвал граждан страны к силовому захвату городов. Его видеообращение опубликовано в соцсети X.

«Наша цель больше не состоит только в том, чтобы выйти на улицы. Цель состоит в том, чтобы подготовиться к захвату центров городов и их удержанию», — заявил Пехлеви.

Он также призвал жителей Ирана, в том числе работников ключевых секторов экономики, присоединиться к общенациональной забастовке.

Ранее журнал Time сообщил о по меньшей мере 217 погибших в результате стрельбы по протестующим в центре Тегерана.