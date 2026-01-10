Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили в тюрьме

Брат осужденного финансиста Джеффри Эпштейн Марк заявил, что его родственник был убит в тюрьме, а не покончил с собой. Как сообщает People, он уверен, что скоро эта версия будет официально подтверждена, поскольку в феврале ожидается публикация нового отчета о вскрытии тела.

Джеффри Эпштейн был обвинен в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних. Он был задержан в июле 2019 года, а августе его обнаружили мертвым в тюремной камере. Эпштейн умер при обстоятельствах, которые были официально признаны самоубийством.

«Джеффа убили. Я хочу знать, кто его убил и по чьему приказу?» — сказал Марк Эпштейн.

Сразу после гибели брата Марк привлек независимого специалиста — бывшего главного судмедэксперта Нью-Йорка, который пришел к выводу, что зафиксированные травмы не характерные для самоубийства. При этом в 2023 году ФБР и Минюст США заявляли об отсутствии убедительных доказательств насильственной смерти.

«Травмы не соответствовали тому, как его тело было найдено. Кого они пытаются защитить?» — задался вопросом брат финансиста.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало архив материалов, связанных с Джеффри Эпштейном. Часть из них касалась бывшего британского принца Эндрю. Также в документах нашли несколько фотографий миллиардера, филантропа Билла Гейтса с молодыми девушками и снимки обнаженной юной женщины, на теле которой написаны на английском цитаты из «Лолиты» писателя Владимира Набокова.