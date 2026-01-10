Глава Красного Креста ФРГ заявил о нехватке лекарств в Газе

Президент Германского общества Красного Креста Герман Грёэ заявил, что зимние месяцы усугубили и без того сложную ситуацию в секторе Газа, наблюдается острая нехватка предметов первой необходимости, продовольствия и медикаментов.

"Зимние месяцы в сочетании с плохой ситуацией с поставками являются разрушительными, особенно для детей, пострадавших и пожилых людей", - сказал Грёэ газете Rheinische Post.

При этом он подчеркнул, что в Газе ощущается острый дефицит предметов первой необходимости.

"По-прежнему не хватает всего: достаточного количества продовольствия, медикаментов и лекарств, электричества и воды", - констатировал Грёэ.

Перемирие с Израилем, действующее уже почти три месяца, по его словам, в принципе соблюдается, но остается "очень хрупким" и неоднократно нарушается. Несмотря на то, что в целом ситуация с поставками гуманитарной помощи улучшилась после прекращения огня,"в сектор Газа по-прежнему поступает недостаточно гуманитарной помощи", редко когда набирается 600 ежедневно необходимых грузовиков, пояснил он.

Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" также подвергла резкой критике ситуацию со снабжением в анклаве.

"Гуманитарная ситуация в секторе Газа остается катастрофической", - заявил директор немецкого отделения организации "Врачи без границ" Кристиан Катцер Rheinische Post.

Одной из главных проблем, как уточнил он, является нехватка медицинской помощи в Газе.

"Многие палестинцы умирают от болезней, поддающихся лечению", - сказал Катцер.

Больницы в Германии, по его мнению, были бы готовы принимать пациентов из Газы.

"Однако этому препятствуют правила въезда в ФРГ", - резюмировал он.

Ситуация для "Врачей без границ" и других гуманитарных организаций усугубляется тем, что, по их собственным заявлениям, Израиль недавно пригрозил отозвать их лицензии на деятельность в Газе.

"В настоящее время внимание всего мира не сосредоточено на Газе. Поэтому израильское правительство пользуется этой возможностью и угрожает гуманитарным организациям, что еще больше осложнит жизнь палестинцам", - заключил Катцер.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.