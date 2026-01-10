Иранские протестующие заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан

Иранские протестующие во время беспорядков заживо сожгли прокурора провинции Северный Хорасан и еще несколько сотрудников силовых служб. Об этом в субботу, 10 января, сообщил портал Iranwire.

© Вечерняя Москва

Прокурора и его команду загнали в контейнер и подожгли. Спасатели не смогли пробиться сквозь толпу и спасти правоохранителей. Другие подробности инцидента неизвестны, следует из материала.

По данным СМИ, в моргах только шести больниц Тегерана находятся тела 217 человек, которые погибли при подавлении протестов.

Во втором крупнейшем городе страны, Мешхеде, участникам акций удалось заснять применение силовиками оружия. По словам очевидцев, в результате действий силовиков неопределенное количество людей лишилось жизни.

Верховный лидер исламской республики Али Хаменеи заявил, что протестующие граждане Ирана действуют в интересах президента США Дональда Трампа.

Незадолго до этого верховный лидер Ирана заявил о том, что Дональду Трампу грозит свержение. Он напомнил о судьбе некоторых «деспотов», которые теряли власть «на пике своей гордыни».