Аварийные отключения электроэнергии ввели в Киеве и Киевской области. Об этом в субботу, 10 января, сообщили местные власти.

Вместе с тем временно остановили работу системы водоснабжения, отопления и электротранспорта.

Днем ранее стало известно, что город остался без электроснабжения, были введены ограничения в работе метро, а электротранспорт заменили на дополнительные автобусы. Позднее стало известно о проблемах с отоплением в девяти районах украинской столицы.

— По команде НЭК «Укрэнерго» в городе введены аварийные отключения электроэнергии, — цитирует заявление администрации украинской столицы РИА Новости.

Депутат Верховной рады, замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко ранее заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Днем ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города по возможности покинуть столицу из-за проблем с тепловым и электроснабжением.

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, в столице свыше полумиллиона человек остались без электричества. Она отметила, что три тысячи потребителей в Черниговской области также лишились света.