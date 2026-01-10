В Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову

Лидеры пяти гренландских партий выступили с заявлением по поводу призывов президента США Дональда Трампа к присоединению острова. В опубликованном на странице правительства документе политики призвали США прекратить «пренебрежительное отношение» к Гренландии.

Они подчеркнули, что Гренландия является демократической страной и стремится продолжать сотрудничество как с США, так и с другими западными государствами.

— Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение Соединенных Штатов к нашей земле прекратилось, — цитирует заявление ТАСС.

5 января СМИ сообщили, что США намерены взять Гренландию под свой контроль до 4 июля. По данным журналистов, администрация страны может «попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля» над островом перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре.

8 января стало известно, что Министерство обороны Дании обновило директиву, которая теперь обязывает военнослужащих страны «немедленно открывать» огонь на поражение в случае вторжения.