Маск дерзко ответил Стармеру после его слов о блокировке соцсети X

Американский предприниматель Илон Маск жестко ответил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру после его слов о блокировке соцсети X. Как сообщает «Абзац», бизнесмен репостнул на свою страницу сгенерированное нейросетью фото политика в бикини.

Ранее Стармер поручил медиарегулятору Ofcom изучить вопрос блокировки Х в Британии из-за того, что нейросеть Grok умеет создавать дипфейки с откровенными изображениями. Он попросил «рассмотреть все варианты».

В оригинальном посте отмечается, что другие ИИ тоже умеют создавать откровенные изображения, однако в немилость к британским властям попала именно нейросеть Маска — Grok. Другие нейросети в Великобритании не планируют запрещать. К ней приложены фейки Стармера в бикини из других нейросетей.

«Они просто хотят подавить свободу слова», — прокомментировал Маск свой репост.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия обвинила X в генерации с помощью Grok контента антисемитского и педофильского содержания. Платформа получила указание сохранять все документы, имеющие отношение к этой нейросети, до конца 2026 года.