Партии Гренландии призвали США прекратить неуважительное отношение к острову

Лидеры пяти политических партий Гренландии выступили с совместным заявлением в ответ на призывы президента США Дональда Трампа к присоединению острова. Об этом сообщает ТАСС. В документе Йенс Фредерик Нильсен ("Демократы"), Пеле Бруберг ("Маяк"), Муте Эгеде ("Народное сообщество"), Алека Хаммонд ("Вперёд") и Аккалу Еримиассен ("Солидарность") призвали США отказаться от "пренебрежительного отношения" к Гренландии. "Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Как лидеры гренландских партий, мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше желание, чтобы пренебрежительное отношение Соединенных Штатов к нашей земле прекратилось", - сказано в заявлении. В документе отмечается, что Гренландия является демократией, которая хочет продолжать сотрудничество как с США, так и с западными странами. 5 января президент США Дональд Трамп заявил, что Евросоюз с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров. До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети "Х" карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом "soon" (в переводе с английского — "скоро"), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.