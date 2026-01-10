Военная операция США в Венесуэле обеспокоила Китай — после похищения президента Николаса Мадуро китайский лидер Си Цзиньпин усилит меры личной безопасности. Об в статье для издания The American Conservative (TAC) заявил доцент кафедры исследований разведки Университета Фейетвилл Бенджамин Янг.

Янг отмечает, что Пекин едва ли обрадовался потере партнера в лице Мадуро. Давнее обещание Си Цзиньпина воссоединить Тайвань с Китаем не позволяет игнорировать решимость, с которой Вашингтон провел операцию. В первую очередь китайские власти займутся самоанализом, а также усилением мер безопасности и еще более «пристрастным поиском потенциальных предателей» в ближайшем окружении главы Китая.

При этом автор уверен, что действия президента США Дональда Трампа не дают «зеленый свет» Си Цзиньпину на проведение аналогичной операции против президента Тайваня Лая Цзиндэ. По его мнению, Китай решил поступить наоборот, выставляя себя «самым ответственным членом международного сообщества»: его глава заявил, что «одностороннее запугивание серьезно подрывает международный порядок».

«Что еще важнее, китайские лидеры считают Тайвань сугубо внутренним вопросом. С точки зрения Пекина, любые аналогии с Венесуэлой неуместны, поскольку Тайвань считается изменнической провинцией, а его сепаратизм — отголоском гражданской войны», — подчеркивает эксперт.

Янг добавляет, что руководство КПК обычно поступает прагматично и расчетливо. Скорее всего, они внимательно изучат ситуацию в Венесуэле и извлекут уроки на случай непредвиденных обстоятельств в будущем.