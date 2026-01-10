СМИ: Путин предлагал Мадуро убежище и гарантии безопасности

WP: Путин предлагал Мадуро убежище и гарантии безопасности
Президент России Владимир Путин был готов предоставить своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро убежище и гарантии безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.
По данным журналистов, об этом Белому дому сообщил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, призывая США дать Мадуро время согласиться на уход.
— Мадуро был вынужден уйти, признал Паролин. Но он призывал США дать ему возможность покинуть пост добровольно, — говорится в материале.
Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.
Кроме того, в этот же день президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики. Трансляцию мероприятия вело американское телевидение. «ВМ» собрала главные заявления президента США.