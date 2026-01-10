СМИ: Путин предлагал Мадуро убежище и гарантии безопасности

Президент России Владимир Путин был готов предоставить своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро убежище и гарантии безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на осведомленный источник.

© Вечерняя Москва

По данным журналистов, об этом Белому дому сообщил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, призывая США дать Мадуро время согласиться на уход.

— Мадуро был вынужден уйти, признал Паролин. Но он призывал США дать ему возможность покинуть пост добровольно, — говорится в материале.

TAC: Си Цзиньпин усилит меры безопасности после похищения Мадуро

Американские войска 3 января атаковали военные объекты в Венесуэле. «Вечерняя Москва» рассказала о причинах вторжения армии США, захвате Николаса Мадуро, а также о реакции Венесуэлы и других государств, включая Россию, на произошедшее.

Кроме того, в этот же день президент США Дональд Трамп провел большую пресс-конференцию, посвященную ударам американской армии по Венесуэле и захвату президента республики. Трансляцию мероприятия вело американское телевидение. «ВМ» собрала главные заявления президента США.