Стало известно о массовой гибели людей в Иране после стрельбы по протестующим

Не менее 217 человек скончались в шести больницах Тегерана после стрельбы по протестующим в центре иранской столицы. Об этом сообщает американский журнал Time.

Как пишут авторы, в том случае, если информация о числе погибших подтвердится, это станет сигналом к ожидаемым репрессиям на фоне тотального отключения интернета и телефонной связи в стране.

США поддержали протестующих иранцев

Кроме того, в материале событие назвали прямым вызовом американскому президенту Дональду Трампу, который пообещал «отплатить режиму адом» в случае гибели протестующих.

Ранее глава иранской судебной власти Голям-Хосейн Мохсени-Эжеи пообещал наказать участников беспорядков в стране.