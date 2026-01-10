Трамп прокомментировал идею о проведении операции по «захвату» Путина

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения операции в отношении российского лидера Владимира Путина по той же схеме, что и с венесуэльским главой Николасом Мадуро.

Репортер телеканала Fox Питер Дуси на брифинге поинтересовался у Трампа, отдал бы он когда-либо аналогичный приказ в отношении президента России.

Американский лидер ответил, что не видит в этом необходимости. Он добавил, что у него хорошие отношения с российским президентом, однако тот его разочаровал.

— Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта (на Украине, — прим. «ВМ») будет где-то посередине или, может быть, одной из самых легких, — цитирует Дональда Трампа Newsweek.

Стало известно, что Владимир Путин был готов предоставить своему коллеге из Венесуэлы Николасу Мадуро убежище и гарантии безопасности. По данным журналистов, об этом Белому дому сообщил государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин, призывая США дать Мадуро время согласиться на уход.

