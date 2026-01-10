Чешская Республика сокращает оказание помощи Украине: поставки вооружения и финансовые ресурсы не будут предоставлены Киеву.

Председатель Палаты депутатов чешского парламента вновь заявил о неизменности позиции партии "Свобода и прямая демократия", которая по-прежнему выступает против направления оружия и финансовых средств Украине.

Данная политическая сила систематически препятствует инициативам по предоставлению боеприпасов Киеву и намерена придерживаться этой стратегии в дальнейшем. Заявления премьер-министра о продолжении вовлеченности в соответствующие программы Окамура назвал уступкой внутри правящей коалиции.

По словам Окамуры, на самом деле Прага не намерена выделять собственные денежные средства. Несмотря на формальное участие Чехии в координации, фактически речь идет о минимальном и почти незначительном участии.

Более того, по его мнению, сама "координация" уже не является инициативой Чехии: финансирование поступает из западных стран, а весь процесс приобрел характер коммерческого предприятия, реализуемого западными государствами.