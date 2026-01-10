Белый дом опубликовал новое видео убийства в Миннесоте

Белый дом разместил в соцсетях 47-секундное видео с телефона сотрудника иммиграционной службы ICE Джонатана Росса, который на этой неделе смертельно застрелил 37-летнюю жительницу Миннесоты Рене Николь Гуд в ее машине. Запись добавила новых деталей к инциденту, вызвавшему многодневные массовые протесты по всей стране.

На видео спокойная Рене Николь Гуд за несколько секунд до выстрелов говорит офицеру: "Все в порядке, чувак, я на тебя не сержусь", - одни из последних ее слов.

Она медленно трогается вперед, после чего Росс открывает огонь.

Видео начинается с того, как Росс выходит из машины и подходит к автомобилю Рене Николь Гуд, частично перекрывшему движение. Через открытое заднее окно виден черный пес на заднем сиденье. Рене сдает назад, затем спокойно говорит офицеру через открытое окно. Росс обходит машину сзади, фиксирует номерной знак.

В этот момент другой агент ICE подходит к водительской двери и требует выйти из машины. Рене сдает назад, затем включает передачу вперед и поворачивает руль вправо, видимо пытаясь уехать. Росс кричит "Ого!", раздаются выстрелы, машина на несколько мгновений выходит из кадра. Затем видно, как автомобиль уезжает по улице.

Кадры, полученные сайтом Alpha News и верифицированные Reuters, вероятно, еще больше обострят конфликт между властями штата и администрацией Дональда Трампа, которые дают диаметрально противоположные версии событий в жилом районе Миннеаполиса в среду.

Власти Миннесоты в пятницу объявили о собственном уголовном расследовании. Некоторые сотрудники правоохранительных органов штата заявили, что ФБР отказывается сотрудничать с ними.