В Европе ответили на призыв начать диалог с Россией

Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема поддержал призыв премьер-министра Италии Джорджи Мелони начать диалог с Россией. Об этом политик написал на своей странице в социальной сети X.

Мема предложил отвести для Мелони ведущую роль в установлении мира от лица Европы.

«Я хочу обратить внимание на то, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони сказала, что Европе пора вернуться к диалогу с Россией. Мелони делает больше для мира и дипломатии, чем [глава евродипломатии] Кая Каллас», — заявил он.

В США оценили шансы навязать России условия по Украине

Политик добавил, что Россия остается открытой для диалога.

В пятницу, 9 января, Мелони заявила о необходимости диалога с Россией по теме Украины и выступила за назначение спецпосланника Евросоюза. После этого на ее слова ответил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.