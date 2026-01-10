В США внесли 11 предложений по новым санкциям против России

В 2025 году в Конгресс США было внесено 11 законодательных инициатив, направленных на введение новых санкций против России или иное ужесточение политики Вашингтона в связи с конфликтом на Украине, в числе которых были несколько наиболее радикальных проектов, которые вызвали споры даже среди самих законодателей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ законопроектной деятельности в США.

Сенат США в целом зарегистрировал пять инициатив, направленных на расширение санкций против российских финансовых учреждений, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных чиновников.

В частности, 1 апреля сенатор-республиканец Линдси Грэм и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о введении 500-процентной пошлины на товары из России, а также из стран, продолжающих закупать российские нефтепродукты и уран. Документ также предусматривает запрет на экспорт энергоресурсов из США в Россию.

Хотя проект поддержали 84 сенатора, его обсуждение откладывается из-за позиции президента США Дональда Трампа, который намерен сохранить за собой «последнее слово» по санкционной политике.

В сентябре и октябре в сенат были внесены два законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма с дополнительными санкциями, включая экспортный контроль и финансовые ограничения. В декабре появились инициативы против экспорта российской нефти: одна — о захвате судов с нефтью, другая — о санкциях против иностранных участников сделок с российской нефтью.

В палате представителей в течение года было внесено шесть проектов, связанных с санкциями против Москвы. Среди них — законопроекты о предотвращении передачи военной техники России, санкциях против КНДР за поддержку РФ, введении ограничений при нарушении мирного соглашения с Украиной и ограничениях для иностранных банковских счетов, связанных с российским финансированием.