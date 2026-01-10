Трамп и Зеленский могут заключить договор о восстановлении Украины

США и Украина рассматривают возможность заключения двустороннего соглашения на 800 млрд долларов для восстановления украинской экономики. Об этом сообщили источники.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский планируют обсудить детали соглашения на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

800 миллиардов будут выделены в течение следующего десятилетия. Эти средства должны привлечь дополнительные инвестиции, в том числе от частного сектора, для восстановления Украины. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.

Зеленский планировал встречу с Трампом в США, но европейские лидеры посоветовали ему провести переговоры в Давосе. Они рекомендовали не торопиться с обсуждением условий сотрудничества.

В феврале 2025 года Трамп выразил сомнения относительно участия США в восстановлении Украины. По его словам, Вашингтон уже вложил в страну около 350 млрд долларов, что является значительным вкладом.

Напомним, что Трамп снова заявил о разочаровании в Путине, но уверен в урегулировании конфликта на Украине. Также он считает, что Гренландию «захватят Россия или Китай», если США ничего не сделают.