США поддержали протестующих иранцев

США встали на сторону протестующих иранцев.

Соответствующее заявление в соцсети X сделал государственный секретарь страны Марко Рубио.

«Соединенные Штаты поддерживаю храбрый народ Ирана», — написал он.

В свою очередь, лидер США Дональд Трамп охарактеризовал обстановку в Иране как крайне сложную. По его словам, власти страны утратили контроль над некоторыми городами, хотя еще несколько недель назад трудно было себе представить такое развитие событий. Он также еще раз подчеркнул, что в случае проявления насилия в адрес протестующих Соединенные Штаты проявят жесткую реакцию.