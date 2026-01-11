Протестующие в Иране обвинили полицию в жестокости

Демонстранты продолжают выходить на улицы Ирана, бросая вызов усиливающимся репрессиям властей против растущего протестного движения. Отключение Интернета, введенное властями в четверг, в значительной степени отрезало протестующих от остального мира, но на видеозаписях, которые просочились за пределы страны, видно, как тысячи людей проводят демонстрации в Тегеране.

Новые протесты вспыхнули поздно вечером в субботу, когда люди собрались в северном районе Тегерана, согласно видеозаписи, подтвержденной AFP.

На видео видно, как над тегеранской площадью Пунак запускались фейерверки, когда демонстранты били в горшки и выкрикивали лозунги в поддержку правителей шахиншахской династии Пехлеви, свергнутой после исламской революции 1979 года.

Толпы протестующих также прошли маршем по улицам Мешхеда, в то время как вокруг них горели костры, что стало демонстрацией неповиновения в родном городе верховного руководителя Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи, который осудил протестующих как “вандалов” и обвинил США в разжигании огня несогласия.

Ранее в воскресенье американское информационное агентство правозащитников сообщило, что во всех 31 провинции Ирана прошло более 570 акций протеста.

Дональд Трамп неоднократно угрожал вмешаться, если иранские власти будут убивать протестующих, чем заслужил гневные упреки со стороны Тегерана. В пятницу президент США заявил, что у иранских властей “большие неприятности”, добавив: “Вам лучше не начинать стрельбу, потому что мы тоже начнем стрелять”.

В субботу вечером Трамп заявил, что США “готовы помочь” протестующим в Иране, которые столкнулись с усиливающимися репрессиями со стороны властей Исламской республики.

“Иран стремится к СВОБОДЕ, возможно, как никогда раньше. США готовы помочь!!!” – заявил Трамп в своем посте в социальной сети Truth Social, не вдаваясь в подробности.

Иранские власти предупредили людей, чтобы они не принимали участия в акциях протеста. Генеральный прокурор страны Мохаммад Махвади Азад заявил, что любой, кто сделает это, будет считаться “врагом Бога”, а это обвинение влечет за собой смертную казнь. Позже государственное телевидение уточнило, что любой, кто хотя бы помогал протестующим, может предстать перед судом.

Несмотря на репрессии, на выходные были запланированы новые акции протеста, пишет The Guardian. Реза Пехлеви, сын бывшего шаха Ирана, находящийся в эмиграции, призвал протестующих выйти на улицы в субботу и воскресенье и взять под контроль свои города. Пехлеви, который становится все более популярной фигурой в ходе нынешнего раунда протестов, попросил людей поднять флаг с изображением льва и солнца, который использовался во время правления его отца-шаха до 1979 года.

“Наша цель - больше не просто выходить на улицы. Цель состоит в том, чтобы подготовиться к захвату городских центров и удерживать их”, - сказал принц, пообещав, что вскоре вернется в Иран.

Продолжающаяся блокировка Интернета и мобильных сетей означает, что международным СМИ трудно оценить масштабы демонстраций, которые являются крупнейшими в Иране за последние годы и представляют серьезную угрозу правлению режима, констатирует The Guardian.

Но в нескольких видеозаписях, поступивших из страны, а также от активистов, которым удалось избежать отключения электроэнергии с помощью спутниковой системы Starlink, говорилось о разгневанных протестующих и жесткой реакции полиции.

“Мы выступаем за революцию, но нам нужна помощь. За районом Таджриш-Арг [богатым районом Тегерана] размещены снайперы”, - сообщил The Guardian один из протестующих в Тегеране в текстовых сообщениях, отправленных через Starlink.

Протестующий сказал, что по всему городу в людей стреляли, добавив: “Мы видели сотни тел”.

The Guardian не смогла самостоятельно проверить заявления протестующих, а правозащитники также заявили, что проверка сообщений о нарушениях прав человека затруднена.

Однако другой активист в Тегеране рассказал The Guardian, что они были свидетелями того, как силы безопасности стреляли боевыми патронами по протестующим и видели “очень большое” число убитых, в то время как правозащитники заявили, что заявления о жестокости полиции соответствуют показаниям, которые они получили.

Американское информационное агентство по защите прав человека сообщило, что по меньшей мере 116 человек были убиты в ходе беспорядков, сопровождавших протесты, и более 2600 человек были задержаны. Правозащитные организации и иранские власти также задокументировали потери среди сил безопасности, в которых последние обвиняют диверсантов, поддерживаемых из-за рубежа.

Иранская лауреатка Нобелевской премии мира Ширин Эбади предупредила в пятницу, что силы безопасности, возможно, готовятся совершить “массовое убийство под прикрытием полного отключения связи”.

Протестующие вышли на улицы 28 декабря из-за ухудшения экономической ситуации, но быстро начали скандировать антиправительственные лозунги и требовать политических реформ, напоминает The Guardian. Хотя Иран и раньше сталкивался с массовыми протестами, аналитики говорят, что поражение режима во время 12-дневной войны с Израилем и потери поддерживаемых Ираном сил по всему региону сделали власть в стране более уязвимой.

Иранские власти становятся все более конфронтационными в своей риторике по отношению к протестующим, заявляя, что в их ряды проникли и поддерживают их израильские или американские диверсанты. В субботу иранская армия в заявлении пообещала сорвать “вражеские планы”, предупредив, что подрыв безопасности страны является “красной линией”.

Западное сообщество сплотилось вокруг протестующих, а страны ЕС и США опубликовали сообщения о поддержке.

“Соединенные Штаты поддерживают храбрый народ Ирана”, - заявил в субботу госсекретарь США Марко Рубио.

Иранские власти испробовали подход кнута и пряника, проводя различие между теми, кого они называли “законными” протестующими, выражающими экономические претензии, и “бунтовщиками”, поддерживаемыми иностранными державами, пытающимися дестабилизировать ситуацию в Иране. Правительство заявило, что оно ведет диалог с первыми, но правозащитные организации сообщают о растущем массовом насилии в отношении протестующих со стороны сотрудников службы безопасности.