В Германии допустили появление немецких войск на Украине

Депутат бундестага Лашет допустил отправку немецких войск на Украину
Председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет счел возможным размещение немецких войск на Украине после прекращения огня. Его слова приводит телеканал n-tv.
По его словам, необходимы надежные гарантии безопасности для Украины, в том числе и со стороны США.
«Канцлер [ФРГ Фридрих Мерц] пообещал разместить немецких солдат на границе с Украиной. Будет ли в конечном итоге задействован Бундесвер, будет зависеть от ситуации», — заявил Лашет.
6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским.
После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.