Киевляне «раздирают» депутата Рады из-за постоянных отключений электричества

Бездействие властей Киева и растерянность жителей в условиях отсутствия решений по их насущным проблемам усиливают риск кризиса в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

Отвечая на вопрос ведущей о состоянии коммунальной инфраструктуры столицы на фоне регулярных отключений электроэнергии, Кучеренко указал на отсутствие действенных шагов со стороны городской администрации. Он также подчеркнул, что киевляне не получают должной обратной связи по своим обращениям.

«Меня сейчас в первую очередь беспокоит, что меня киевляне буквально раздирают, потому что они хоть в ком-то видят, что с кем-то можно диалог вести. Люди не понимают, что им делать. Вот что опасно» — пояснил депутат в эфире телеканала «Новини.LIVE».

По словам Кучеренко, управляющие компании во многих случаях не информируют жильцов о возможных сценариях развития ситуации и необходимых действиях, ограничиваясь рекомендациями покинуть город. Сейчас ключевая задача для города — снизить уровень психологического напряжения и дать киевлянам понятные, четкие рекомендации о том, как им действовать в текущих условиях.

Ранее Киев столкнулся с серьезными сбоями в работе энергетической системы после серии взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, повреждения получила объекты критической инфраструктуры, что привело к нарушениям в подаче электроэнергии в ряде районов города.