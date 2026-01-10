Запад не сможет навязать России свои условия по урегулированию конфликта на Украине. С таким утверждением выступил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг в соцсети X.

Он пояснил, что европейские страны не хотят добиваться мира или не стремятся к нормализации отношений с Россией для возвращения в мировую экономику.

США и Украина подпишут соглашение почти на триллион долларов