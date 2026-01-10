В США внесли 11 предложений по новым санкциям против России

В американский Конгресс в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, которые направлены на введение новых антироссийских санкций или ориентированы на ужесточение политики США в связи с конфликтом на Украине. Сюда же относится ряд наиболее радикальных проектов, о чем сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

В общем сенат зарегистрировал пять инициатив о расширении рестрикций против российских финансовых институтов, энергетического сектора, предприятий оборонной промышленности и государственных служащих.

США пригрозили Британии санкциями

Так, к примеру, 1 апреля сенатор от республиканцев Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и сенатор-демократ Ричард Блюменталь представили законопроект о введении 500-процентной пошлины на товары из России, а также из стран, которые продолжили закупать российские нефтепродукты и уран. Документ также предписывал запрет на экспорт энергоресурсов из США в Россию.

Несмотря на то, что законопроект получил поддержку 84 сенаторов, что фактически гарантирует его одобрение в верхней палате в случае вынесения на голосование, его обсуждение так и не состоялось. Рассмотрение неоднократно переносилось из-за позиции президента США Дональда Трампа, который заявил о желании сохранить за собой «последнее слово» в вопросах санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы.

В сентябре и октябре в сенат внесли еще два законопроекта о признании России государством-спонсором терроризма. Этот статус запускает ряд дополнительных санкционных механизмов, включая экспортный контроль на товары двойного назначения, запрет на предоставление помощи и продажу вооружений, а также финансовые ограничения в отношении российских фирм.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп объявил о поддержке законопроекта, предполагающего ужесточение антироссийских санкций. Однако президент США выразил надежду на то, что инициативу не придется применять.