Сенат США на текущей неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций в отношении России, сообщает РИА Новости.

© Lenta.ru

Член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп поддержал законопроект об ужесточении санкций в отношении России.

По заявлению сенатора, встреча с главой администрации прошла плодотворно, после чего президент выразил одобрение двухпартийной инициативе, касающейся антироссийских мер.

Республиканец также отметил, что над этим документом на протяжении нескольких месяцев совместно трудились с сенатором Ричардом Блументалем и рядом других коллег.

Ранее сообщалось, что в американский Конгресс в 2025 году было внесено 11 законодательных инициатив, которые направлены на введение новых антироссийских санкций или ориентированы на ужесточение политики США в связи с конфликтом на Украине.