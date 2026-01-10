СМИ: США нужно согласиться на предложение Путина продлить ДСНВ

Американским властям стоит принять предложение президента России Владимира Путина о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) еще на один год. Об этом пишет Bloomberg.

В публикации отмечается, что формально продлить договор СНВ-3, срок действия которого истек 5 февраля, уже невозможно. Однако осенью прошлого года российский лидер предложил продолжать соблюдать его положения до февраля 2027 года.

Авторы материала считают, что в Вашингтоне могли скептически отнестись к этой инициативе, поскольку без предусмотренных договором инспекций США не могут быть уверены в соблюдении соглашения российской стороной.

Однако согласие на предложение Москвы могло бы создать условия для возобновления инспекций и способствовать восстановлению доверия между Россией и Соединенными Штатами, указано в статье.