На пиджаке Трампа заметили необычный значок
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надел на встречу с представителями крупнейших нефтяных компаний значок с самим собой. На необычное украшение обратили внимание журналисты.
Американский лидер предстал перед участниками мероприятия в строгом костюме с синим галстуком, дополнив образ двумя значками: одним — с изображением флага США, другим — с собственным портретом. Представители СМИ поинтересовались у Трампа, что это за значок.
Ранее на этой же встрече Трамп поговорил в выключенный микрофон. На помощь главе государства пришел американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Только после того, как он включил микрофон, президента США стало слышно.