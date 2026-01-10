Американская корпорация готова увеличить добычу нефти в Венесуэле в полтора раза
Американская энергетическая корпорация Chevron готова нарастить объемы добычи нефти в Венесуэле в полтора раза. Это произойдет в течение двух лет, сообщил на брифинге в Белом доме министр энергетики США Крис Райт.
По его словам, Chevron уже давно работает в южноамериканской республике. Сейчас корпорация является крупнейшим производителем в Венесуэле.
“Они видят путь к увеличению своего производства на 50% в течение следующих 18-24 месяцев”, - отметил глава американского Минэнерго.
Представители Chevron уже попросили у властей США оказать помощь в получении лицензий и разрешений. При этом компания не обращалась к американской администрации за финансированием или какими-либо гарантиями.
