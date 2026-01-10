США и Украина подпишут соглашение о реконструкции на $800 млрд

Киев и Вашингтон планируют подписать соглашение о реконструкции почти на триллион долларов. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на украинских и западных чиновников.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский и [президент США Дональд] Трамп поедут на швейцарский горный курорт, где, как ожидается, встретятся и оформят соглашение... По словам украинских чиновников, план процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики", - говорится в публикации.

9 января министр обороны страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина подписала с Британией дорожную карту о столетнем партнерстве в области обороны. По словам Шмыгаля, британская сторона уже внесла значительный вклад в укрепление оборонных способностей страны.

В посте он также анонсировал увеличение производства дронов-перехватчиков Octopus до тысячи единиц в месяц. Кроме того, представители государств обсудили новые проекты в сфере противовоздушной обороны. Шмыгаль подчеркнул, что поставки боеприпасов являются ключевым приоритетом украинско-британского сотрудничества.